Co zloděje zdrží? Kvalitně ochráněná okna, dveře i garáž

Ceny pojištění domácnosti se u jednotlivých pojišťoven poměrně výrazně liší. Ale významně klesají po instalaci certifikovaných bezpečnostních vchodových dveří do bytu nebo rodinného domu. Pojišťovny však bohužel nekladou při sjednávání pojištění domácnosti vysoké požadavky na to, jak by daná domácnost měla být zabezpečena. Je tedy na každém, jak se rozhodne svůj domov zajistit. Díky kvalitnímu zabezpečení domácnosti je však možné na pojistném ušetřit 20 až 30 %.