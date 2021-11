Bydlení v minidomku z vlastnoručně zpracovaných stromů a se slepicemi v chatce

Osmatřicetiletý David a jeho žena Eliza se snaží žít zároveň tak, aby po sobě zanechávali co nejmenší uhlíkovou stopu. V praxi to znamená, že na stavbu a zařízení svého domu používají převážně recyklovaný materiál, případně vlastnoručně získaný. Patří k němu i například dřevo z lesa poničeného polomem, které si sami nařezali a vyrobili si z něj vše, co bylo třeba. K zateplení svého domku použili dřevěná vlákna a ovčí vlnu z místních zdrojů.