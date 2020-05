Změna projektu bez konzultace s odborníkem hrozí kalamitou

Při koupi domu si ověřte, že jeho skutečný stav odpovídá tomu, co bylo zkolaudováno

Nemoci nemovitostí

Koupě nemovitosti v sobě kromě technických rizik nese i riziko technicko - právní. Ne vždy kupující kupuje to, co je zkolaudováno, a to, co o nemovitosti ví...