Když nám zvířata ničí bydlení

Tato malá šelma je nesmírně mrštná, stačí jí tedy jen malý otvor, kterým do střechy zaleze. Pak se prokouše fólií pod krytinou a zaleze do tepelné izolace z minerálních vláken. V té si buduje hnízdo, vychovává zde mladé a nosí si tam potravu a zbytky kořisti. Tepelná i doplňková izolace střechy je zničená a střecha přestává fungovat.

Do tepelné izolace ve střeše si kuna ukládá i potravu...

Bohužel v tomto případě neexistuje zatím univerzální postup, jak tomu zabránit. Jediným řešením, a ne stoprocentně účinným, je minimalizovat otvory do dutiny střechy. Slabinou se totiž může ukázat například i uvolněná taška.

„Po klidném spánku v našem novém domě jsem si myl ruce v koupelně. Tekoucí vodu náhle přehlušil silný klapavý zvuk. Vyběhl jsem ven a zjistil, že do dva měsíce staré zateplené fasády máme vyklováno 8 děr průměru 5–10 cm od nějakého ptáka. Vypadá to ošklivě, je to znehodnocené dílo i pohled na dům. Viníkem byl strakapoud velký.”