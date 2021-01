Vhodným osvětlením pomůžete psychice

Další možností osvětlení jsou LED panely, u nichž je ovšem náročnější instalace. Hodí se hlavně do sádrokartonového podhledu, jejich výhodou je, že jsou rovnoměrně rozloženy a osvětlí spolehlivě celou místnost.

Jednoduchá světelná dekorace (délka 680 cm) v podobě světelného řetězu. Lze ji alternativně umístit kamkoliv, tedy i do exteriéru.

Často se v interiéru hodí i LED pásky, jež zastupují orientační světlo a patří na schody, do chodeb, kuchyňské linky. Jde vlastně o LED diody zapuštěné do samolepicího pásku. Je ohebný a snadno se instaluje i do méně přístupných míst.