Slavný módní návrhář po 11 letech prodal svůj byt. Nahlédněte do něj

To, co od Tommyho ale většina lidí nejspíše očekává, nakonec nalezne v pokoji nejmladšího syna. Doplňuje se zde červená s modrou a bílou, a obecně je pokojík zařízen v designově pojatém vikingském stylu. Dominantou je postel ve tvaru lodi a knihovna vyhlížející jako dvojice sudů.

„Jen si to představte! Vstanete a hned si můžete uvařit kávu. Nemusíte chodit až dolů do kuchyně,” pochvaluje si.

Soukromá pracovna Tommyho Hilfigera. S originálním vývěsním štítem původního sídla The New York Times.

Bonbonkem pro milovníky vintage dekorací je výzdoba Hilfigerovy pracovny, jejíž stěny tvoří knihovny. Do nich je vsazen štít s nápisem The New York Times. Je to originál, jenž visel v původním sídle známého deníku.

Co ovšem potěší příznivce Hilfigera - módního návrháře, je možnost nahlédnout do jeho vlastní šatny. Dříve, než s manželkou svedou lehkou přátelskou přestřelku o to, kdo má šatnu větší a vybavenější, Tommy vysvětluje, že jeho šatník je, co se stylu týká, velmi prostý a odpovídá tomu, co sám navrhuje. A co si sám pro sebe v podstatě určil i jako pracovní uniformu. Košili, sako, kalhoty, boty v přírodní barvě kůže a černé, pro volný čas trika a džíny.