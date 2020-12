Poděkujte Trumpovi společnou koupí jeho rodného domu, vybízí jeho příznivce realitní kancelář

Rodný dům dosluhujícího amerického prezidenta postavil v roce 1940 jeho otec, Fred Trump a Donald se do něj narodil po šesti letech. Dlouho v něm ale ve skutečnosti nepobyl, neboť už o čtyři léta později se rodina přestěhovala do velkého sídla s 23 pokoji postaveného na dvojici pozemků v nedalekém sousedství.

Nemovitost se v souvislosti se zvolením Donalda Trumpa prezidentem Spojených států stala předmětem spekulací, a proto se třikrát objevila na trhu k prodeji. Nyní je za poslední čtyři roky k dispozici počtvrté. Není však ale určena konkrétnímu zájemci, který by v domě sám bydlel, nebo s ním dále spekuloval.

A realitní kancelář se pustila do díla. Rozjela kampaň na webu GoFundMe a její ředitel Misha Haghani hlásá: „Máte rádi Trumpa? Poděkujte prezidentovi přispěním na tuto kampaň a podpořte koupi jeho rodného domu na jeho počest! Co se s historickou nemovitostí stane, je na něm!”

„Lze očekávat, že tři miliony lidí zaplatí dolar, nebo milion lidí zaplatí tři dolary, případně že 300 tisíc lidí zaplatí deset dolarů, než že se najde jeden člověk, který by zaplatil tři miliony,” říká v rozhovoru pro Reuters Haghani.

S jistým překvapením autoři kampaně zjišťují, že do sbírky na Trumpův dům přispívají dokonce i jeho odpůrci. V praxi to vypadá tak, že přispějí, ale v komentáři si k tomu řeknou své.

Zvýšený zájem o dům v Jamaica Estates nesdílejí ovšem okolní sousedé. Už několik let jim klepou na dveře lidé s dotazy na rodný dům prezidenta Trumpa. Mnozí nevěří svým uším, když slyší, že částka, kterou chce nyní realitní kancelář v rámci kampaně sehnat, se vyšplhala už na 3 miliony dolarů.

„Je to příliš. Ale pro mě je to vlastně dobře, protože bydlím v sousedství. A to znamená, že všechny domy teď budou o něco dražší a já z toho budu mít užitek,” říká 61letá Fakhertag Obeidová.