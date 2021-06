Model ze slavné rodiny si pořídil dřevěný skvost

Jde už o starší dům, postavený byl v roce 1953, autorem jeho návrhu byl americký architekt John Lautner. Dům získal přízvisko Tyler House, to podle svých tehdejších majitelů, Theodora a Helen Tylerových.

Po nich pak dům vystřídal několik majitelů, až jej konečně v roce 1993 koupil losangeleský fotograf Peter Tangen. Jeho zásluhou už poněkud stárnoucímu domu pomohla kompletní rekonstrukce, na níž se podílel tým hned několika architektů - Frank Escher, Helena Arahueteová a Tracy Stoneová. Jejich cílem bylo rozebrat dům do posledního hřebíku a zrenovovat vše, co šlo. Přitom se ale drželi ve stylu původního Lautnerova návrhu.

Rovněž v interiéru tento pocit člověka neopouští. Naopak jej podporuje zařízení převážně ze červenohnědého dřeva, které je možné objevit na stěnách, na podlaze i na jednotlivých kusech nábytku. Především je to ale právě prostor obývacího pokoje, který jako by levitoval ve volném prostoru s vyhlídkou do zelených korun stromů v okolí.