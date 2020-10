Filmový Frodo Pytlík prodává svůj dům, který je ozdobený jako dort

Herec známý především díky roli Froda Pytlíka ve filmové trilogii Pán prstenů koupil dům v roce 2012 a utratil za něj tehdy v přepočtu zhruba 25 milionů korun. Během osmi let v něm nechal provést spoustu úprav, které ovšem velmi dobře ladí s původním stylem z roku 1890, kdy byl postaven.

Jestliže v exteriéru zůstaly zachovány drobné řezbářské prvky, které osvěžují vzhled například zadní verandy anebo rámy oken, v interiéru z původní viktoriánské zdobnosti toho již příliš nezbylo. Zachováno zůstalo jen to, co bylo možné akceptovat do moderněji laděného rázu, tedy například vyřezávané dřevěné zábradlí, kliky u dveří apod.