Sto let starému bytu vládne po rekonstrukci dřevo a bílé kazetové plochy

Počátkem 20. století na hraně jednoho z pražských svahů na Vinohradech vznikla jedna výjimečná ulice vybavená velkorysými předzahrádkami, bohatě zdobenými fasádami, balkonky zalitými sluncem s výhledy do dalekých horizontů, kde se nachází i byt, o sto let později zrekonstruovaný podle návrhu architektonické kanceláře s paradoxním názvem No Architects.