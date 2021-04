Minimalista z Brna žije v pokoji 2x2 metry. Prostor mu stačí na spaní, práci i jógu

S malým bydlením navíc koresponduje i malá cena. „Obrovská výhoda tohoto pokoje je, že tady platím směšně nízký nájem. Jsme v lokalitě, která je, dalo by se říct, nejžádanější v Brně. Běžně se tu nájmy pokojů pohybují kolem šesti, sedmi tisíc a já tady platím 1100 měsíčně,“ řekl Novinkám Patrik Zouhar.

Když Patrik Zouhar složí svou postel do podoby křesla, získá v malém pokoji prostor i pro cvičení jógy.

Stísněný prostor využívá maximálně. Postel například může složit do polohy křesla, místo židle ke stolku stačí malý polštář. Mimo malý pokoj potom využívá kuchyň a koupelnu. Na chodbě má šatní skříň s veškerými věcmi - pár kusů oblečení, základní nádobí a minimální zásoby jídla.

Věcí, které nepotřebuje ke každodennímu životu, se proto zbavil. Namísto toho využívá služeb různých půjčoven. „Například nevlastním auto ani kolo, protože to jsou věci, které se dnes dají snadno půjčit, a po městě se tak pohybuji efektivně i bez nich,“ říká.

Do pokoje o 4m2 se vměstná pouze postel, stoleček, malá skříňka a polička na zdi.

Takové služby ale momentálně v době koronaviru nefungují a Patrik Zouhar tak poprvé zjistil, že minimalistický způsob života může být i omezující. Přesto se ale nadále snaží žít pestrým životem a většinu času trávit venku. Přiznává ale, že kdyby měl v malém prostoru bez přestávky trávit více než týden, přemýšlel by nejspíš nad jiným řešením bydlení.

„Já si myslím, že je to hlavně o nějakém nastavení mysli. Pokud si člověk řekne, že bude mít méně věcí a chce žít tímto způsobem, tak na rozměrech pokojů ani nezáleží. Je to o tom vlastnit toho celkově méně a žít svobodněji,“ dodává Patrik Zouhar, který by rád naučil minimalistickému způsobu života i další lidi, před koronavirovou krizí proto pořádal mnoho přednášek i kurzů.