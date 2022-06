Volkswagen zaplatí zaměstnancům v Rusku, aby dali výpověď

Zhruba dvěma stovkám zaměstnanců v té druhé jmenované automobilka nyní nabízí odstupné ve výši šesti měsíčních mezd a placení zdravotního pojištění do konce letošního roku, když dobrovolně firmu opustí do 17. června. S odkazem na potvrzení od automobilky to píše agentura Reuters.