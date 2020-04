Volkswagen chystá vlnu rodinných elektromobilů, Škodu Enyaq doprovodí další příbuzní

Na trhu najdete i obyčejné hatchbacky segmentu C, ovšem rodinné vozy s rozumnou cenovkou zatím chybí. Na řadě je najít průsečík, který by spojil čistě elektrický pohon s reálným dojezdem přes 400 kilometrů, prostor pro rodinu a cenovku alespoň lehce pod milion korun.

Velikostně by pak mělo jít vůz umístit na roveň dnešního Kodiaqu. Do příchodu zmiňovaného ID.5 či jiného podobného překvapení by Enyaq neměl mít přímého konkurenta. Inspiraci si stylovější verze, které by měla přijít později, pro změnu vezme v konceptu Vision iV.