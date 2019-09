Test Audi e-tron: Skvělé auto do nepřipravené doby

Často nemůžu o novém modelu Audi říct, že by znamenal něco úplně nového. Čtyři kruhy většinou kráčí spíše v evolučním směru, postupně vylepšují vymyšlené a drží se svého specifického pojetí. Ovšem je tu doba elektrická. Ano, s novou vlnou prémiových elektrických SUV už si troufám říci, že je tu a je na čase tato auta brát vážně.

Řeč je o autech, jako jsou Mercedes EQC , Jaguar I-Pace či BMW iX3. A právě testovaném Audi e-Tron. Přední konkurenti na evropském prémiovém trhu do světa kabelů a dobíječek vtrhli dost podobně. Spolu s plug-in hybridy se pouští do elektrického segmentu nejprve v této třídě, která je nejpopulárnější - v rámci středních SUV.

Zaujme hlavně detaily, tvarem je to klasické SUV.

Tyto vozy v principu nejsou ideální, co se aerodynamiky a hmotnosti týče. Ovšem mají největší potenciál dostat elektromobily rychle mezi lidi. Můžete je navíc už dostatečně nacenit a investice do technologií se zde lépe utopí, na rozdíl od malých elektroaut.

Audi e-tron vychází z platformy MLB, tedy především z Q5, což není žádné tajemství. Samozřejmě že platforma byla řádně upravena, ale základy nosí tato SUV stejné. A taky je to vidět i na designu exteriéru. Ovšem stačí pár netradičních chromových a jiných detailů a máte o pozornost okolí postaráno.

To mě vážně překvapilo, jako kdyby okolí vědělo, o jak důležité a jiné auto jde. Hodně taky dělají bledě modrá barva nebo už zmíněné kamery místo zrcátek. Je fakt, že sám jsem potkal i kus v šedivé s běžnými zrcátky, který vypadal o poznání střídměji.

Uvnitř e-tron hraje ve stejných notách, jako nejnovější modely čtyř kruhů. Opravdu odlišné jsou jen obrazovky ve dveřích a volič uprostřed, kterým stačí jen zatáhnout. To je vše, ale je to vlastně dobře.

To znamená 5,4 sekund při zrychlení z nuly na stovku. Což je na větší SUV o pohotovostní hmotnosti 2490 kilogramů hodně slušné. Přesto mám z takového Jaguaru I-Pace pocit, že je nabušenější. Jako kdyby e-tron svou sílu podával mnohem jemněji, chybí ten typický kopanec do zad, kterým uprostřed ticha ohromíte nezkušenou posádku.

Vůz není od začátku stavěn jako elektromobil, což je v koncernu výsadou modelů na platformě MEB, třeba Volkswagenu ID.3. Akumulátor o kapacitě 95 kWh tak zabírá nejen podlahu, ale i kus pod zadními sedadly, kde je běžně nádrž. Dle přísnější metodiky WLTP by měl e-tron zvládnout maximální dojezd 410 kilometrů v běžném provozu. Dokáže se nabíjet 150 kilowatty, což je sice slušné, ale takové Porsche Taycan posunulo hru dál , zvládne až 270 kilowattů a využít tak supernabíječky s 350 kW lépe.

Po týdenní zkušenosti jsem, co se dojezdu týče, opatrnější, ale možná ne o tolik, kolik byste čekali. Pokud se přizpůsobíte, můžete se spolehnout běžně na nějakých 350 - 380 kilometrů dojezdu. Což je skvělé. Pokud se omezovat nehodláte a cestovat hodláte často mimo město, nějakých 300 je pořád reálných.

Výhodou e-tronu je totiž v mých očích to, jak inženýři přistoupili k rekuperaci. Stejně jako u všech hybridů a elektromobilů zde nejdříve aktivujete rekuperaci brzdné energie, která dobíjí baterie, a kotoučové brzdy tu slouží jako záloha.

Pokud ale před vámi jede auto, nebo uháníte z příliš prudkého kopce, rekuperace se spustí automaticky. Je to takový adaptivní tempomat, který nemáte zapnutý. Což může působit i nepříjemně, naštěstí to ale funguje vcelku jemně a vy jako řidič máte stále pocit, že jste pánem situace. V automatickém režimu lze i zvýšit či snížit rekuperaci pádly pod volantem, poté, co se dotknete akcelerátoru, jste opět v automatu. Anebo si můžete účinnost nastavit „natvrdo” manuálně.