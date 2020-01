Test Volkswagenu Passat GTE: U Superbu novinka, tady vylepšení

Modernizace přinesla Passatu ještě vážnější výraz díky novým světlometům a nárazníku. Verze GTE si zachovává specifické LED svícení vespod, ve tvaru písmene C.

Na zádi si všimnete odlišné grafiky svítilen a taky nápisu Passat přes celý kufr. Jde o módu, která se šíří napříč automobilkami, a já si nejsem úplně jistý, jestli to v některých případech nevypadá příliš asijsky. Každopádně testovaný kus v bílém laku a na sedmnáctipalcových discích vypadá tak konzervativně, jak to jen Passat umí. Ovšem kabát GTE mu dodává na potřebné modernosti. Co dokážou takové LED linky v nárazníku, že?