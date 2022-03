Stellantis přestane vyrábět dodávky v Rusku

Automobilový gigant Stellantis ohlásil, že výrobu užitkových aut z Ruska přesune do západní Evropy. Zároveň zmrazí plány na další investice v Rusku, cituje Carlose Tavarese, šéfa koncernu, web Automotive News Europe.

Dřívější plán zněl tak, že koncern bude v Rusku vyrobené dodávky importovat i do západní Evropy, kde je po nich velká poptávka. Tento plán ale po invazi Ruska na Ukrajinu letí do koše a kalužská výrobní kapacita se přesune do západní Evropy.