Povšík: Koncern VW Česku ukradl nejziskovější vlajkovou loď

Třebaže to automobilka Škoda odmítá komentovat, model Superb se bude vyrábět na Slovensku, a to v závodě Volkswagenu v Devínské Nové Vsi – alespoň podle nejnovějšího vyjádření Jaroslava Povšíka, odborového předáka Škody Auto.

Nový Superb by se měl začít vyrábět v roce 2022. Do Devínské Nové Vsi má mířit nejen on, ale také Volkswagen Passat, vlajková loď sedanů značky Volkswagen, která se dosud vyrábí v Německu. Technologický vývoj jak Superbu, tak i Passatu však má probíhat v České republice.