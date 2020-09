Odbory: Superbu a kodiaqu hrozí výroba v cizině

„Superb padá, Bratislavě to eventuálně pomůže. Byznys trochu klekne, ale budiž. A najednou do toho všeho se objevilo, že také kodiaq musí jít pryč, tentokrát do Německa. Je to přitom auto, které dobře vydělává, pomáhá udržet zaměstnanost podobně jako superb,“ prohlásil Povšík.