Nissan představuje Note ve třetí generaci, spalovací motor má jen jako generátor

Nissan šel v případě nového Note opačným směrem než většina automobilek a místo toho, aby hatchback mezigeneračně zvětšil, udělal to přesně naopak. Note je teď menší, to proto, aby se vešel do úzkých uliček japonských měst. Například s délkou 4045 mm je o podstatných 55 mm kratší. Díky nové platformě CMF-B ale cestující strádat nebudou. Nissan dále vsadil na současný designový jazyk, který je futuristický a působí moderně.