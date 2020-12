Nissan odhaluje plány renesance, Evropu čekají elektrifikovaná auta

Zákazníci v Evropě v posledních letech houfně přecházeli ke konkurenci. Zatímco v roce 2017 se tu prodalo 566 tisíc nissanů, o dva roky později to bylo jen 394 tisíc aut - a to před koronavirovou krizí. Proč? Modely Nissanu v Evropě poněkud zastaraly oproti konkurenci. První juke byl na trhu devět let, což je dlouho i na evropskou automobilku, natož japonskou, a ani on, ani větší qashqai nemají v nabídce elektrifikovanou variantu.