Nissan představuje elektrické SUV Ariya, zaujme výkonem i dojezdem

Nissan Ariya už se představil ve formě konceptu, ovšem své jméno si ponechal i do produkční formy. Jedná se o SUV střední třídy s délkou 4595 mm, splývavou střechou a až 20palcovými koly. Detaily jsou minimalistické, včetně inovovaného „hubenějšího“ loga.

Rovněž interiér je řešen jednoduše co do architektury. Dvouramenný volant a horizontální linky působí moderně, dominantou je samozřejmě displej infotainmentu o úhlopříčce 12,3 palce a stejně velký řidičův přístrojový štít. Zaujme také dotykové ovládání ventilace, které je integrované do dřevěného dekoru.