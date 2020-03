Je libo ostrý VW Caddy nebo Golf GTI kabrio? Maďarský designér ukazuje, co by mohlo být

Třebaže by to byla kombinace zajímavá, nový Golf osmé generace nemá ani třídveřovou variantu, natož kabrio. Třídvířko se dalo koupit ještě v sedmé generaci, kabriolet se vyráběl naposledy na základě generace šesté v letech 2011 až 2016.

Druhým nereálným, ale o to zajímavějším počinem je Caddy GTI, který není ničím jiným než již představenou malou dodávkou Volkswagen Caddy s nárazníkem - a předpokládáme, že i motorem - z Golfu GTI.

Vypadá to jako nesmysl, na co ostrá dodávka... Ale ostrý SUV se taky vyrábějí, tak proč by nemohly dodávky? Nicméně, ani jeden z těchto vozů s největší pravděpodobností neuvidíme v sériové výrobě.