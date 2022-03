Honda připravuje malé SUV na elektřinu. Dorazí za rok

Honda potvrdila příchod hned dvou nových elektrifikovaných modelů v příštím roce, a to při uvedení nového koncepčního modelu e:Ny1. Právě na jeho základech by mělo vzniknout zcela nové elektrické SUV menší velikosti. Zároveň s ním dorazí i nová Honda CR-V a menší SUV s hybridním pohonem.

Nové elektrické SUV by mělo na trh dorazit už v roce 2023 s tím, že bude mít velice kompaktní rozměry. Postaveno bude na nové platformě e:N Architecture F, jenž by měla být základem i pro další budoucí Hondy.

Dalším elektrifikovaným modelem, které na trh dorazí, by mělo být kompaktní SUV s hybridním pohonným ústrojím o rozměrech současné Hondy CR-V. Ta by zase měla přijít s úplně novou generací s plug-in hybridním pohonem. Vůz by se také měl mezigeneračně zvětšit a soupeřit například se Škodou Kodiaq.