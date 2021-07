BMW jelo po maďarské dálnici s otevřenou kapotou

To poslední, co chce řidič na dálnici ve zpětném zrcátku spatřit, je obří německé SUV s otevřenou kapotou. A právě takový pohled se naskytl některým řidičům minulou sobotu na dálnici M0 v Maďarsku.

Jsou známé případy, kdy nechtěné otevření přední kapoty způsobil vzduch při jízdě vysokou rychlostí spolu se závadou na zámku kapoty. To je samozřejmě známý problém, za který řidič často přímo nemůže, ale v takovém případě vítr kapotou mrští o čelní sklo a obé zničí. To ale s největší pravděpodobnostní není tento případ. Ze záběrů to vypadá, že kapota byla otevřena normálně ručně a pak se auto rozjelo.