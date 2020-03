Tohle měl nabídnout ženevský autosalon, ale koronavirus byl proti: 15 důležitých premiér

V loňském roce navštívilo ženevský autosalon přes 600 tisíc lidí. Když ale švýcarská vláda kvůli obavám z šíření koronaviru zakázala do 15. března akce s účastí více než tisícovky lidí, bylo jasno. Zrušená autoshow v Ženevě si jako poslední evropský autosalon drží svou prestiž. I přes spousty neúčastí by se bylo na co dívat.