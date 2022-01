Za volantem nového Peugeotu 308: Lev nejen příměstský

Třebaže i v nižší střední třídě dostávají „klasické“ typy karoserií co do prodejů poněkud na frak od crossoverů a SUV, hatchbacky drží solidních 23 % českého trhu a Peugeot na svého veledůležitého zástupce nezanevřel. Představil model 308 v nové generaci, na nejnovější variantě platformy EMP2, označené V3. Na stejném základu jezdí např. i nové DS 4 nebo Opel Astra, ovšem každý z těchto vozů má platformu uzpůsobenou pro sebe tak, aby lépe vyhovovala cílové skupině zákazníků.

Nová „třistaosma“ je mezi sedmi finalisty ankety Evropské auto roku 2022 a jako jediné není elektromobilem. Má na co navazovat – předchozí generace tuto anketu v roce 2014 vyhrála. A následně se jí v EU za 8 let výroby prodalo 1,31 milionu kusů.

Novinka nese jako první model nové logo značky Peugeot a prvenství má kromě toho ještě několik dalších. Je to bezdrátové Android Auto a Apple CarPlay, vyhřívaný volant a světlomety LED Matrix, které umí „vystínit“ auta kolem sebe a také reagovat na průběh silnice.

Nová 308 je prvním peugeotem s matrixy. V ceníku ovšem na rozdíl od předchůdce nevidím přední mlhovky. Foto: Peugeot

Tyto prvky samozřejmě nejsou ve standardní výbavě, ovšem to neznamená, že by ta byla chudá. Z jízdních asistentů obsahuje tempomat a omezovač rychlosti s doporučením převzít rychlostní limity, které vůz umí přečíst z dopravních značek. Také tu je autonomní nouzové brzdění, upozornění na nedostatečný odstup od vozidla vpředu, aktivní hlídač jízdních pruhů nebo hlídání únavy řidiče.

Z komfortních prvků je tu automatická dvouzónová klimatizace, bezklíčové startování, LED světla vpředu i vzadu a digitální systém i-Cockpit - 10″ displej, umístěný výše pod čelním sklem, jak je u peugeotů už léta zvykem. Spolupracuje s ním stejně velký centrální displej, v němž si lze velmi široce nastavovat zobrazení v obou displejích.

Centrální displej s třemi velkými dlaždicemi je jasný. Pod ním je tzv. i-Toggles, druhý displej s nastavitelnými zkratkami, a ještě o kousek níž pár skutečných tlačítek k ovládání některých funkcí klimatizace. Foto: Marek Bednář, Novinky

Ve vyšších verzích stojí za zmínku ještě třetí, podlouhlý displej pod tím centrálním. Je na něm „tlačítko“ Domů a pět zkratek, které si může řidič nakonfigurovat podle své potřeby. Může sem uložit oblíbenou stanici rádia, zkratku pro navigování na nějakou adresu, vypínání start-stopu nebo třeba konkrétní teplotu v některé půlce auta. Peugeot to nazývá i-Toggles a je to výborný nápad.

Pod kapotou benzín i nafta

Do 308 můžou zákazníci zvolit 110k nebo 130k verzi zážehového 1,2l tříválce PureTech, 130k vznětový 1,5l čtyřválec BlueHDi nebo jednu ze dvou výkonových variant plug-in hybridu – 180k a 225k. Obě staví na zážehovém čtyřválci o objemu 1,6 litru o výkonu 150, resp. 180 koní.

Všechny motorizace mají samozřejmě turbodmychadlo a poháněná pouze přední kola, na zadní nápravě všude pracuje klasická torzní příčka. Čistě elektrická varianta přijde příští rok, měla by mít dojezd okolo 400 km na jedno nabití a využívat baterii nikoliv lithium-iontovou, nýbrž novou nikl-mangan-kobaltovou, označovanou LiNMC.

Peugeot u nové 308 posunul čelní sklo o 10 cm dozadu oproti předchůdci a skoro se mu tak povedlo vytvořit dojem, že karoserie sedí na rozvoru náprav víc vzadu, jako by auto mělo klasickou koncepci, tedy motor vpředu podélně a pohon zadní nápravy. Samozřejmě to tak není, ale vozu to vážně sluší. Foto: Peugeot

Na výběr u většiny motorů je mezi manuální šestistupňovou převodovkou a automatickým osmikvaltem značky Aisin. Co do voličů můžu novou 308 pochválit v obou těchto verzích. Hlavice řadicí páky šestikvaltu je mnohem příjemnější do ruky, miniaturní volič automatu – který reaguje dostatečně rychle, skoro jako u nových produktů koncernu Volkswagen – nahradil podivnou páku, kterou pro zařazení D musel člověk zvednout nahoru.

Za zmínku stojí i fakt, že označení GT už neznamená sportovně laděnou variantu – je to jen výbava. Obsahuje sice cosi zvané Driver Sport Pack, ovšem to je jen elektronika – specifické nastavení převodovky, posilovače řízení a pedálu plynu. A také falešný zvuk motoru. Sedačky i podvozek jsou totožné s ostatními verzemi.

Šedomodré či jakkoliv jinak odvážně barevné sedačky v kompaktu člověk mohl vidět naposledy snad někdy na přelomu 80. a 90. let v USA. Peugeotu za tenhle krok patří palec nahoru. A kdyby měly stejnou barvu i části palubní desky a výplní dveří, což by nebylo od věci, když jsou tyto potahy za příplatek 43 tisíc jen k nejvyšším výbavám, byly by ty palce dva. Foto: Peugeot

A také, že se Peugeot relativně odvázal s paletou barev, a to nejen zvenčí. Základní barva je zelená, kterou vidíte na fotkách, a pouze čtyři ze sedmi dostupných barev jsou odstíny šedé. Je tu ještě modrá, která je také vidět mezi fotkami a „třistaosmě“ vážně sluší, a červená.

Kde je ten odvaz uvnitř? Ten má podobu kožených sedaček ve světle šedomodré barvě Naboo, které vypadají dobře a vozu v kombinaci s lehce perleťovou bílou barvou Nacré velmi sluší.

Motor je dobře slyšet

Dost ale statiky, pojďme jezdit. Jako první skáču do 130k benzínu s manuální převodovkou ve verzi Allure Pack, což oproti již zmíněnému základu znamená adaptivní tempomat, hlídání příčného provozu vzadu, rozšířené rozpoznávání dopravních značek, litá 17″ kola, bezdrátové dobíjení telefonu, částečně koženkové čalounění sedadel nebo k internetu připojená navigace.

K té se váže jedna zajímavost. Peugeotu ji dodává navigacemi známá firma TomTom a zatímco data o radarech a základní informace o komplikacích v dopravě jsou standardem, stejně jako aktualizace map online, data o hustotě dopravy v reálném čase si zákazník musí aktivovat na svém uživatelském účtu. Na první tři roky života vozidla je to zdarma, pak se platí nějaký roční poplatek, zatím v neznámé výši. A takovouto možnost budou mít i další majitelé vozu, kteří si ho koupí jako ojetinu.

Ineriér působí kvalitně a jeho prvky se ovládají příjemně - poté, co si zvyknete na jejich systém. Kvůli umístění přístrojového štítu to tu ale není pro každého. Foto: Marek Bednář, Novinky

Tříválec PureTech má výrazný, trochu naštvaný a trochu chraplavý zvuk, který je v interiéru docela dobře slyšet; na nějaký přenos vibrací ovšem zapomeňte, ty jsou odfiltrovány skvěle, a to i u řadicí páky šestistupňového manuálu. Není to v takhle velkém autě žádný silák, ale stačí to; spotřebu na delších trasách zase pomáhá snížit velmi dlouhý šestý rychlostní stupeň.

„Třistaosma“ je s ním hezky vyvážená, příď působí lehkonoze a krásně jde za volantem. Řízení je komfortně lehké a dokázal bych si představit trochu rychlejší reakce, ale nesedím ve sporťáku a na běžnou jízdu je tu všechno v pořádku. Obecně zásadní výhoda puretechu je v nízké hmotnosti, zejména oproti turbodieselu ve výbavě o stupínek nižší, kterým jezdím o chvíli poté.

Turbodiesel tu je k mání v jediné výkonové variantě a i za tepla je v kabině velmi dobře slyšet. Jeho zvuk není nepříjemný, ovšem je přece jen o trochu výraznější, než by být měl, zejména aspiruje-li Peugeot na trochu „prémiovější“ pozici na trhu. Oproti zážehovému tříválci má auto samozřejmě o poznání těžší příď, ale to neznamená, že by se mu nechtělo zatáčet. Jen je prostě v pohybech auta znát, že z toho metráku hmotnosti navíc je většina nad přední nápravou.

Ani základní verze zadních lamp nevypadá ošklivě a těší mě párové mlhovky i couvačky. Foto: Marek Bednář, Novinky

Obě varianty spojuje slušná bytelnost interiéru a velmi příjemné materiály jak na palubní desce a ovládacích prvcích, tak i na sedačkách. a za zmínku také stojí dobré utlumení hluku od kol; možná i proto je v „nafťáku“ zvuk motoru tak výrazný.

Vážně povedený hatchback

Líbí se mi i lehké natočení centrálního displeje k řidiči. Na druhou stranu, stejně jako ve většině ostatních peugeotů dost dobře nevidím na vyvýšený přístrojový štít přes věnec volantu, mám-li ho spolu se sedačkou nastavený pro sebe správně. Ovšem, tohle je veskrze individuální, někteří kolegové novináři si i-Cockpit pochvalují.

Pracoviště řidiče je relativně těsné, ale přesto nikoliv prostorově nedostatečné či stísněné, jak je u nových peugeotů běžné. Na zadních sedačkách není prostoru nazbyt, ale se 184 cm výšky se „za sebe“ vejdu bez problémů a nastupování usnadňují rozměrné zadní dveře.

Tato jediná zelená barva v nabídce je základní barvou, nepřiplácí se za ni. Foto: Peugeot

Verdikt, zda bych nový Peugeot 308 postavil do své garáže a v které verzi, si raději nechám na klasický týdenní test.

Peugeot 308

1,2 PureTech 130 k Allure Pack 1,5 BlueHDi 130 k Allure Spalovací motor:

1199 ccm, řadový zážehový tříválec, turbo

1499 ccm, řadový vznětový čtyřválec, turbo Max. výkon:

96 kW (130 k) při 5500 ot./min 96 kW (130 k) při 3750 ot./min Max. točivý moment:

230 N.m při 1750 ot./min 300 N.m při 1750 ot./min Převodovka:

šestistupňová manuální

osmistupňová automatická 0-100 km/h:

9,6 s

10,6 s

Nejvyšší rychlost:

210 km/h

207 km/h Průměrná spotřeba (WLTP):

5,6 l/100 km

4,6 l/100 km Provozní/maximální hmotnost:

1333/1790 kg

1436/1940 kg

Délka × šířka × výška:

4367 × 1852 × 1441 mm Základní objem zavazadelníku:

412 l

Poháněná náprava:

přední

Základní cena:

490 000 Kč (308 1,2 PureTech 110 S&S MAN6 Active Pack)

Základní cena testované verze:

595 000 Kč

665 000 Kč

Cena testovaného vozu:

624 000 Kč 702 000 Kč

První jízda v novém Peugeotu 308 Foto: Marek Bednář, Novinky Dalších 17 fotografií