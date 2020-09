První jízda s novým Audi S3: Perfektní polykač okresek

Stálice segmentu ostřejších hatchbacků, ačkoli výkon má kolikrát vyšší než ty skutečně nabroušené, vstoupila do své čtvrté generace několik měsíců poté, co se jako poslední ze čtyřčat Octavia-Golf-Leon-A3 představila civilní verze.

Přicházím k připraveným vozům a chtělo by se mi říci, že zvenčí si „es-trojku“ s ničím nespletete, ale opak je pravdou – až na čtyři koncovky výfuku můžete v podstatě všechny prvky pověsit i na základní turbodiesel díky paketu S Line. Přesto vypadá agresivně a žlutá barva mu v kontrastu s černými konturami velmi sluší.

Beru za kliku, usedám do sedačky s pevným a výrazným, ale dostatečně širokým bočním vedením. Displej místo přístrojového štítu je samozřejmý, stejně jako jeho relativně široké možnosti individualizace – základem zobrazení mohou být kruhy, vodorovné „budíky“ anebo otáčkoměr ve tvaru hokejky s rychlostním číslem uprostřed. Jeví se mi nejpřehlednější, proto ho vybírám.

Tlačítky pod displejem klimatizace se ovládá to, co svítí nad nimi. Na první pohled překvapí, že tu nejsou modré a červené pásky, ale jak byste jimi chtěli znázornit, že pro přidání teploty musíte za tlačítko potáhnout zespoda?

Výdechy ventilace trčící z kapličky přístrojů jsou co do designu trochu pěstí na mé oko, ale jejich fungují docela hezky. Ten vlevo mohu snadno namířit na boční okno a ten vpravo mi nefouká zespoda na ruku, když chci něco udělat na středovém displeji, na rozdíl od uspořádání např. ve Škodě Octavia .

Tlačítkem startuji čtyřválec, ten zabrumlá do vcelku hlučného, ale nijak otravného výfuku. Prvních deset kilometrů jedu zvolna, abych zahřál olej – v zobrazení otáčkoměru hokejkou teploměr trvale vidím vlevo dole – a pak, když se objeví pár zajímavých zatáček, trochu přidávám. S3 se nenechá jen tak rozhodit, asfaltu se sveřepě drží pod plynem i bez něj, a když přepnu do režimu Dynamic, mám dojem, jako by nejvíc zabíralo vnější zadní kolo.