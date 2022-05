Test Volkswagenu Taigo: Malý a šikovný

A taky s ceníkem na stejné úrovni, což ve mě vzbudilo podezření, že se u taiga také šetřilo na místech, kde to není dobrý nápad. Na týdenní testování jsem ho tedy přebíral s obavami.

Totiž, jakkoliv byl t-cross docela povedeným městským prckem po stránce designu a překvapivě i prostornosti interiéru, co do podvozku a odpružení to byla bída. Doufal jsem tedy, že se inženýři trochu chytli za nos. Ale nepředbíhejme.