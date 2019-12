Test Volkswagenu T-Cross 1,0 TSI: Nutná součást portfolia

T-Cross se designérům vážně povedl, vypadá moderně a šik, přesně tak, jak to zájemci o malý městský crossover chtějí. Přední světla ve tmě hezky svítí, skutečnost, že mlhovky mají klasické žárovky místo diod vůbec nevadí, a zadní světla se designově povedla. Plusové body u mě získávají za to, že svítí i do strany.