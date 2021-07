Volkswagen představuje Taigo pro Evropu, své první SUV-kupé

Když se loni představovalo SUV-kupé Nivus pro brazilský trh, už se vědělo, že dorazí i do Evropy. Nyní se tomu tak děje, a to s novým názvem Taigo. To lépe odpovídá zdejší nomenklatuře přizvednutých volkswagenů, jejichž jména všechna začínají na T.

Ovšem, jméno není to jediné, co se před uvedením do Evropy změnilo. Technický základ, tedy platforma MQB-A0, na níž jezdí např. i T-Cross, je stejný, ale automobilka rozšířila nabídku motorů, digitálních služeb či výbav, také upravila materiály v kabině a např. design světel.

Volkswagen Taigo R-Line Foto: Volkswagen

Ve standardní výbavě jsou LEDková světla vpředu i vzadu, ovšem za příplatek je možné mít i světlomety LED Matrix, stejně jako např. kombinaci adaptivního tempomatu s aktivním vedením v jízdních pruzích.

Standardem má také být středový airbag mezi sedadly řidiče a spolujezdce, klimatizace či infotainment MIB3.1 spojený s digitálním přístrojovým štítem. Podle fotografií to ale vypadá, že uživatelské rozhraní bude staršího typu. To mimo jiné znamená složitější nastavování, co auto zobrazí v přístrojovém štítu, ve srovnání např. s Volkswagenem Golf osmé generace. Panel ovládání klimatizace však pochází z modernizovaného tiguanu či arteonu, je dotykový a používá se velmi příjemně.

Interiér je blíž starším modelům, než např. golfu osmé generace... Foto: Volkswagen

K další příplatkové výbavě patří bezdrátová nabíječka mobilu, audiosystém Beats, prosklená střecha či tažné zařízení. Kromě zmíněného adaptivního tempomatu a aktivního vedení v jízdním pruhu je po stránce jízdních asistentů k mání také automatické nouzové brzdění, hlídače prostoru před autem a po stranách nebo parkovací asistent.

Za zmínku stojí také interiérový paket Visual Green, který se bude hodit k nové zelené barvě na fotografiích a kromě zeleného panelu na palubní desce také vidíme světlé části interiérových plastů a čalounění. Zájemci mohou připlatit také za černou střechu.

...a nemusí být jen černý. Foto: Volkswagen

Pod kapotou budou k mání zážehové tří a čtyřválce o výkonu 70 kW/95 k, 81 kW/110 k a 110 kW/150 k; čtyřválec je jen ten nejsilnější motor. Nejvyšší rychlosti jsou 183, resp. 191 a 212 km/h; hodnoty spotřeby zatím oznámeny nebyly. Motory budou spojeny s manuální pěti nebo šestistupňovou převodovkou, příp. volitelně i se sedmistupňovým DSG, a budou pohánět výhradně přední kola. Dvě silnější verze utáhnou až 1200 kg těžký přívěs, nejslabší motorizace má limit 1100 kg.

Taigo je svou délkou 4266 mm o tři centimetry delší než T-Cross, ovšem v zavazadelníku to není poznat. S objemem 435 l je o dvacet litrů menší. Automobilka ale slibuje dostatečný prostor na zadních sedačkách.

Ostrá zelená mu docela sluší. Foto: Volkswagen

Vůz se nebude plavit přes půl světa, nýbrž bude vyráběn ve španělské Pamploně spolu s modelem Polo. Ceník zatím není na světě, ale dá se očekávat, že v Česku bude začínat někde okolo půlmilionu korun. T-Cross stojí od 490 tisíc.

