Test Škody Kodiaq Laurin a Klement: Vrchol nabídky má překvapivého konkurenta

Laurin a Klement slaví 125 let. Předchůdce dnešní Škody začal s bicykly

Kodiaq nicméně není zrovna novinkou, po silnicích jezdí už od roku 2016, a pracuje se na modernizaci. Takže – má ve srovnání s modernějšími škodovkami co nabídnout? A bude vůbec pro někoho kromě mě lákavý s benzínovým motorem?

Šplhám do pohodlné, ale trošku tvrdé sedačky s ventilací a vyhříváním – a koženým čalouněním, které je sice velmi příjemné, ale látka připomínající džínovinu v před časem testovaném Seatu Tarraco byla na dotek lepší. Stejně tak si o pár sekund později všímám, že interiér španělského dvojčete Kodiaqu působil vzdušněji díky méně mohutné palubní desce.

Výhled z interiéru je ale velmi dobrý, auto má kolem dokola i kamery, takže tady není moc co vytýkat. Snad jen nášlapy prahů jsou diskutabilní – menším lidem se budou při nastupování hodit, ale já je nevyužiji a spíš si o ně zašpiním kalhoty. Jsou totiž magnetem na nečistoty od kol.

Stejně tak nemůžu než chválit druhou řadu sedadel. Je tu až neuvěřitelné množství místa a zadní cestující nejenže mají vlastní zónu klimatizace, ale můžou si před sebe upevnit tablet či smartphone do připraveného držáku. Kufr, který v tomto případě nenabízí šestou a sedmou sedačku, je podobně gigantický. Chválím i čtyři bytelné a posuvné háčky na tašky na stranách zavazadelníku.

Později zjišťuji, že co se týče podvozku, všechny režimy jsou fajn. V tom sportovním auto není prkenné, jen trochu jistější, když chcete jet svižněji. Stejně tak řízení neztuhne do absurdna; všechno je naladěné s důrazem na komfort v první řadě, nikoliv na sportovnost.

Jediná věc, kterou je nutné mít ve sportovním režimu pořád, nechcete-li přijít o nervy, je převodovka DSG. Běžně motor neuvěřitelným způsobem podtáčí, což není příjemné posádce a nesvědčí to jeho životnosti. Nepomůže ani drobné přidání plynu, to jen začne motor víc dunět a protestovat. Musím do plynu skoro až kopnout, aby elektronika podřadila.