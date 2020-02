Test Seatu Tarraco 2,0 TSI: Není jen převlečeným Kodiaqem

Nad Seatem Tarraco by šlo rychle mávnout rukou, že to je jen převlečená Škoda Kodiaq. Jenže byla by to opravdu chyba – Tarraco má co nabídnout po stránce designu i prostornosti, interiér je skvěle zpracovaný a dvousetkoňový benzínový motor pod kapotou mu padne jako ulitý.