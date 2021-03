Test BMW 118i: Mrštného krtka sráží jediná věc

Naopak zboku mu to docela sluší, vidím tam snahu o návaznost na předchozí generaci. Koncepci pohonu sice pohled ze strany nezapře, ale designéři se očividně snažili o dynamický profil. Bohužel jim do toho hází trochu vidle předpisy o ochraně nepozorných chodců, kvůli nimž musí být příď auta baculatější.

O jedničce se nedá říci, že by to byl mnichovský golf. Na rozdíl od něj totiž v kabině nemám pocit, že by se obracela každá koruna dvakrát. Kvalita materiálů i zpracování je slušná, tlačítka předvoleb na středové konzoli zobrazí, co je na nich uloženo, když se jich dotknete.