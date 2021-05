Dvojtest Hyundai i30 kombi po faceliftu: Racionální diesel vs. dychtivý benzín v N Line

Jedna zajímavost infotainmentu přeci jen ještě stojí za zmínku – auto nabízí tzv. zvuky přírody pro chvíle, kdy nechcete poslouchat rádio, ale ani mít v autě ticho. Můžete poslouchat vodu, kavárnu v provozu, krb anebo třeba les. Musím se přiznat, že kdybych za jízdy poslouchal vodu, přemýšlel bych, kde co v autě teče, a u ohně zase, co hoří, ale proti gustu…

Zmínil jsem, že v kabině není přehršel místa, což je dáno nevelkými vnějšími rozměry i30. Přední sedačky dieselového kousku – tady už musím rozlišit – jsou ale tak akorát pohodlné, a hlavně, dají se odsunout opravdu hodně daleko dozadu. A ta řidičova to dělá, když chci vystupovat, aby mi to usnadnila – něco takového člověk běžně vidí až v dražších autech.

Zadní lavice je u obou verzí pochopitelně pouze lavice, tady nic speciálního – ani kdovíjakou prostornost, tady je německá konkurence lepší – nečekejte. Příjemně prostorný je ale zavazadelník, navíc s řadou různě velkých úložných prostor pod členitou podlahou. Využívám je nejčastěji tak, že do nich strčím tašku či menší batoh a jejich dekl nechám volně – proti rozkutálení nákupu po celém kufru je to efektivnější cesta.

Že diesel není ke sportování? Možná máte pravdu, ostatně ani zbytek specifikace auta tomu příliš nenahrává, ale to neznamená, že by to podvozek nezvládal. Ve městě jsem si k němu těžko budoval důvěru, protože odskakoval a nepůsobil sebejistě, ale na venkově – a to na kvalitních i rozbitých cestách – najednou začal fungovat. Na rozdíl třeba od golfu nebo leonu totiž nepůsobí rozměkle, blátivě, a nemám z něj dojem, že mi potají chystá nějaké nepříjemné překvapení.