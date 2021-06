Zdravotní rizika spjatá s dětskou obezitou

Každý rodič by si měl uvědomit, že pokud chce, aby si jeho dítě zafixovalo zásady racionálního jídelníčku a dostatečných pohybových zvyklostí, musí jít příkladem a nespoléhat, že to za něj zvládne škola či trenér.

„Jídelní zvyklosti se u dítěte formují do pátého roku věku, tj. je to hlavní úkol rodiny. V jídelníčku rostoucího dítěte má smysl pravidelnost v jídle a dobré, vyvážené složení s dostatkem kvalitní bílkoviny a minerálů potřebných k růstu organismu. Pokud je jídelníček pestře poskládán a obsahuje dostatek zeleniny, ovoce, libového masa, ryb, ořechů a nedoslazovaných mléčných produktů, nemusíme se obávat, že by dítěti něco chybělo,” radí Skalská.