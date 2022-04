Zastavte úzkost včas pomocí jednoduchých rad

Lidé si dnes již moc dobře uvědomují, jak moc duševní zdraví ovlivňuje i funkčnost těla. Stačí si jen vzpomenout na nějakou nepříjemnost, co nás čeká, ať už se jedná o důležitý test ve škole, vyšetření u lékaře či prezentaci před vedením apod. a mnoho z nás má stažený žaludek.

Málokdo si už ale uvědomuje, že to funguje i naopak. Zpracované potraviny, pesticidy a další chemické látky mohou zatěžovat nejen náš trávicí trakt, ale i vzbuzovat stres a další psychickou nepohodu.

Jakmile se tělo dostane do stresové reakce, může se dostat do stejného stavu jako při úzkosti či panice. Odborníci v této situaci hovoří o falešné úzkosti, které se lze vyhnout správnou výživou, dostatečným spánkem a zároveň minimalizací konzumace kofeinu, alkoholu, ale i používání chytrých přístrojů.

„Pokud v jídelníčku omezíme rafinované sacharidy z nejrůznějších sladkostí, ale i například slazené kávy, přestane docházet k prudkému nárůstu krevního cukru v krvi a k jeho následnému poklesu. Tělu se tak velmi uleví, a to jak od úzkosti, tak od neklidu či problémů se žaludkem,” dodává odbornice.

Žádná velká změna by ale neměla proběhnout ze dne na den. Snažte se jídelníček měnit pozvolna. Aby při konzumaci sacharidů nedocházelo k rychlému nárůstu glykémie v krvi, několikrát během dne si dejte lžíci mandlového nebo jiného ořechového másla, ghí nebo kokosového oleje. Tyto tuky zafungují jako záchranná síť, která výrazně zpomalí následný pokles glykémie.

Dalším krokem by mělo být zařazení více masa, a tedy živočišných bílkovin. Jde o to, že by měl být jídelníček skutečně vyvážený - toho snáze dosáhnete právě díky konzumaci živočišných bílkovin.