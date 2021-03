Záchranář Zdeněk ochrnul po mrtvici. Díky čtenářům Novinek má šanci, že bude chodit

Zdeněk Mikula z Úsobrna na Blanensku pracoval jako záchranář, jeho práce pro něj byla vším. Při cestě ze služby ale dostal mozkovou mrtvici, skončil ochrnutý a nemohl nijak komunikovat. Lékaři tehdy jeho manželce sdělili, že nemá šanci přežít. Ta se ale nevzdala a založila sbírku, do které rovněž přispěli čtenáři Novinek a rodina tak mohla začít s rehabilitacemi, díky kterým se Zdeňkův stav rapidně zlepšuje. Podle primářky kliniky by měl do jednoho roka sám chodit!