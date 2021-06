Tři důležité věci, které by ženy nad 45 let neměly podceňovat

Velmi přesně lze HPV prokázat pomocí HPV DNA testu. Díky tomu může lékař potvrdit nebo vyloučit riziko rozvoje rakoviny děložního čípku a nastavit vhodnou péči do budoucna. Od letošního roku ho navíc mají všechny ženy ve věku 35 let (+364 dní) a 45 let (+364 dní) hrazené zdravotní pojišťovnou a gynekolog by jim ho při preventivní prohlídce měl automaticky odebrat.