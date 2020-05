Synovi zpěvačky Pink zjistili v rámci testů na koronavirus potravinové alergie

„Všichni vám říkají, že je to nebezpečné onemocnění jen pro lidi nad 65 a dětí se v podstatě netýká. Ale Jameson byl opravdu nemocný a byly okamžiky, kdy to bylo opravdu děsivé. Celé tři týdny měl horečky a bylo to s ním jako na houpačce. Nikdo před tím není v bezpečí,” dodala.