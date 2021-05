Smutek versus deprese aneb Kdy je čas vyhledat odbornou pomoc

Byla vaše nálada střídavě nahoře a dole podle toho, co vám život přinášel? Nebo jste spíše víc na dně než spokojení? Pokud si to nevybavíte, zkuste si vyplňovat každý den graf nálady. Zkuste ji i ohodnotit každý den na stupnici od 1 do 10. Podle hodnot pak snáze vysledujte, jak se v delším horizontu cítíte a možná to bude i dobrý impuls k tomu navštívit odborníka.