Sedm maličkostí, které vám zlepší den

„Když mám špatný den a nemám do ničeho chuť, vlezu do koupelny a osprchuji se. Proud vody mě dobíjí energií, smyje všechny starosti a působí jako takový malý reset,“ doporučuje psycholožka Marisa Francová pro Huffington Post.

„Když máte špatný den, to poslední, co potřebujete, je ještě více negativních informací. Pokud mám tedy špatnou náladu, snažím se držet co nejdále od sociálních sítí, médií a televizních zpráv, které jsou plné senzacechtivých informací. Raději se soustředím na věci, které mohu ovlivnit já sám,“ říká terapeut Kurt Smith.