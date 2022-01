Proti rakovině děložního čípku existují účinné zbraně, ženy ale musí chodit na prohlídky

Obvykle se jich dokáže tělo samo zbavit, často vymizí během dvou let, jindy ale mohou v organismu přetrvávat i desítky let a vést až k přednádorovým a nádorovým změnám.

Nicméně i tak je to z pohledu budoucnosti velmi pozitivní zpráva, protože je velká naděje, že i díky tomu dojde k postupnému vymýcení této nemoci. Dobrým příkladem je Austrálie – ze studie zveřejněné v prestižním odborném časopisu The Lancet vyplynulo, že by na tomto kontinentu mohl karcinom děložního čípku vymizet v horizontu dvaceti let.