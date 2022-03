Proti obezitě pomáhá také pořádný spánek

Více spánku každou noc může usnadnit hubnutí. Tvrdí to studie zveřejněná v časopise JAMA Internal Medicine, podle níž účastníci testu, kteří spali každou noc déle než dříve, snížili kalorický příjem v průměru o 270 kilokalorií denně. Během tří let by to podle vědců mohlo znamenat pokles váhy až o 26 kg.