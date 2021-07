Prediabetes varuje před cukrovkou

Dobrá zpráva je, že se obvykle dá zvrátit, vylepšit, nebo dokonce vyléčit prostě změnou životního stylu. Prediabetes ale rozhodně nelze brát na lehkou váhu, protože cukrovka se do deseti let vyvine až u poloviny pacientů, kteří jím trpí. A do tohoto stadia by neměl dojít nikdo, kdo tomu může jen trochu zabránit.