Plastika prsou ženě vrátila ztracené sebevědomí

Vše se změnilo během těhotenství, kdy se jí prsa přirozeně zvětšila. Tehdy poprvé zažila, jaké to je cítit se spokojeně, sebevědomě a velmi žensky ve svém těle. O to hůř pak ale nesla, když kojením a také poporodním hubnutím o prsa zcela přišla.

Přestože plastika prsou není zcela bezbolestný zákrok, přece jen je to zásah do těla, podle Hanky to nebylo nic, co by se nedalo vydržet. Sestřičky jí navíc dávaly léky, aby jí ulevily, kdykoliv to bylo možné. Lépe se Hance udělalo hned druhý den, když jí pan doktor vyndal drény a sundal obvazy.