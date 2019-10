Pět největších výživových lží, kvůli kterým nezhubnete ani nepřiberete svaly

Zajímavost: Věděli jste, že ženám stačí vypít kolem 1,6 litru denně? Muži mohou vypít klidně i 2 litry, ale měla by se do toho započítávat také voda získaná z potravin, čaj i káva, pokud jste na ně zvyklí. Podle nových zjištění je totiž močopudný účinek u těchto nápojů poměrně slabý a klidně je můžeme počítat do celkového příjmu.