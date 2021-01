Pět cviků, které vás rozhýbou na celý den

Tato pozice nejen že posílí a protáhne celé tělo, ale také vžene krev do mozku a skvěle ho tak probudí. Pozice psa hlavou dolů opravdu připomíná psa, který se právě protahuje, nebo střechu, jak se jí také přezdívá.

Docílíte jí, když začnete na všech čtyřech. Kolena jsou pod kyčlemi, ruce pod rameny. Dejte všechny prsty od sebe a zápěstí do roviny s podložkou. Tiskněte do podložky celou dlaň i všechny prsty – zvláště ukazováček a palec.

Zvedněte sedací kosti nahoru a nohy nechte zatím pokrčené. Soustřeďte se na to, aby záda byla v protažení. Poté protáhněte nohy a stáhněte ramena od uší.

Jak na to? Lehněte si na záda a předpažte ruce kolmo k zemi. Pokrčte nohy, aby měly v kolenou i bocích pravý úhel. Kolena musí být nad boky. Skrčte chodidla do pravého úhlu s holeněmi a stáhněte břicho, aby bedra tlačila do podložky.