Odborník uvedl na pravou míru 11 nejčastějších dietních mýtů

Kde je pravda: Můžete naopak jíst tuk a hubnout. Hlavním hlediskem by tak měly být celkové kalorie. Stejně jako u sacharidů není žádná prověřená studie, která by spojovala stravu bohatou na tuky s tloustnutím. Dieta s vysokým obsahem tuku sice může znesnadnit kontrolu příjmu kalorií, ale ani tehdy nemusíte nutně přibírat.

„Upřímně, toto je velmi vtipné. Tvrzení, že tělo nemůže metabolizovat jídlo i v noci, nebo že to, co sníte později večer, se mění v tuk, protože se nehýbete, abyste ho spálili, jsou opět vědecky nepodložená,“ tvrdí Tomlinson.

A co se týče dodané energie, tak je hlavně díky kofeinu. Pokud tedy chcete hubnout, místo přidávání tuků se zkuste zaměřit na méně tučné varianty. Místo plnotučného mléka dávejte do latté nízkotučné, klasickou kolu zkuste vyměnit za tu bez cukru, pokud se bez ní nedokážete obejít.

Naopak věřit tomu, že některé potraviny jsou špatné, vede jen k dalšímu pocitu viny, když jim někdy neodoláte. Což škodí duševnímu zdraví. A čím více si budete něco zakazovat, o to víc na to budete myslet a mít chuť.

Takže si bez obav čas od času do vyváženého jídelníčku zakomponujte i to, co není příliš výživné, ale potěší vás to. Jedině tak sami v sobě utišíte emocionální zmatek, pocity viny nebo stud z toho, že jste si dali něco „zakázaného“.