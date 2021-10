Návod, jak rychle usnout

„Pokud se vám po dvaceti minutách v posteli nebude chtít spát, běžte do jiné místnosti, rozsviťte si tlumené světlo a vykonávejte nějakou uklidňující aktivitu, kterou máte rádi. Až se vám bude chtít spát, běžte to znova zkusit do postele. Stejný scénář by se měl dodržovat i v případě, když se probudíte uprostřed noci,“ říká doktor Raj Dasgupta.