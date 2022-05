Na koloběžce nejen za zábavou, ale také kondičkou a zpevněnou postavou

Toužíte do svého každodenního stereotypu zařadit pohyb, který by vás bavil a zároveň byl pro vaše tělo maximálně přínosný? Pak právě pro vás máme jeden zaručený tip - jízdu na koloběžce nebo také koloběh. Je jedno, zda sportujete, nebo ne a kolik je vám let, jízda na koloběžce je vhodná pro každého.